11:40 01.01.2017 11:40 01.01.2017 11:40 01.01.2017 07:14 03.10.2015 14:57 04.02.2016 00:44 09.05.2015 11:40 01.01.2017 Время измерений

(местное)

14:40 01.01.2017 11:40 01.01.2017 01:30 09.09.2016 07:35 25.12.2015 23:46 26.02.2010 11:40 01.01.2017 14:10 27.08.2014 22:34 30.01.2016 07:34 03.02.2016 22:36 13.12.2013 11:40 01.01.2017 11:40 01.01.2017 14:00 28.12.2016 Онлайновые показания датчиков по Карелии



6 мая

Благодаря усилиям Дениса Давыдова для браузера Google Chrome появилось расширение, выводящее текущую температуру в Петрозаводске на панель браузера. ﻿12 февраля

Внимание! Произведена замена датчика радиации в Петрозаводске. Его показания немного изменились. 9 декабря

В сотрудничестве с ООО "Нордлинк ИКС" стартовал новый сервис автоинформатора погоды по г.Петрозаводску. Прослушать текущую сводку можно по тел. 599-234. 17 ноября

23 ноября 2010 года "терме" исполняется 10 лет! Поздравляем всех, кто помогал проекту! Чаепитие по этому поводу состоится в понедельник, 22 ноября (пн.) в 18:30 в здании IT-парка ПетрГУ, комн. 209, 212. 1 марта

Анатолий Кулешов из г. Тулун (Иркутская обл.) предоставил возможность транслировать данные о температуре из этой самой восточной точки на карте "Термы". 3 сентября

Благодаря энтузиазму Владимира Михайлова в Чувашии появился ещё один онлайн-датчик температуры — в городе Новочебоксарске. 19 мая

Новый датчик — город Канаш, Чувашия. 19 апреля

Комнаты 127, являвшейся базой lab127 на протяжении длительного срока, больше не существует. Теперь это место займет одна из инфраструктурных служб в ПетрГУ. 10 января

Спустя год вернулся к жизни измеритель в Лоухах! 16 ноября

Стараниями Владимира Михайлова из Чебоксар установлен датчик на самом юге Чувашии — в древнем городе Алатыре! 14 ноября

Еще один южный российский город под присмотром термы — Анапа. Сайт создан: 23 ноября 2000г.

Последнее обновление: 30 июня 2014г.