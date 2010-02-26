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   Вашему вниманию представлена сеть онлайновых измерителей температуры воздуха, расположенных в разных частях Карелии и России. Их текущие показания приведены в таблице. Информация с датчиков считывается каждые пять минут, автоматически строятся графики поведения температуры за последние 72 часа, три недели, три месяца и год по каждому населенному пункту с обновлением раз в полчаса.
    Начните просматривать сайт с изучения истории его создания.
Сейчас в Краснодаре
14:40 26.01.2017
Сейчас в Петрозаводске
14:40 26.01.2017
Сейчас в Краснодаре
14:40 26.01.2017
Сейчас в Сегеже
07:14 03.10.2015
Сейчас в Москве
14:55 04.02.2016
Сейчас в Лоухах
00:44 09.05.2015
Сейчас в Москве
14:40 26.01.2017
Время измерений
(местное)

Онлайновая температурная карта Карелии
Сейчас в Междуреченске
17:40 26.01.2017
Сейчас в Новороссийске
14:40 26.01.2017
Сейчас в Новочебоксарске
01:30 09.09.2016
Сейчас в Оренбурге
07:35 25.12.2015
Сейчас в Самаре
23:45 26.02.2010
Сейчас в Санкт-Петербурге
14:40 26.01.2017
Сейчас в Тольятти
14:09 27.08.2014
Сейчас в Чебоксарах
22:34 30.01.2016
Сейчас в Алатыре
07:33 03.02.2016
Сейчас в Канаш
22:37 13.12.2013
Сейчас в Ростове-на-Дону
14:40 26.01.2017
Сейчас в Анапе
14:40 26.01.2017
Сейчас в Тулуне
19:40 26.01.2017
Онлайновые показания датчиков по Карелии
Показания датчиков по Карелии
Легенда комбинированного графика

Новости на терме
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6 мая
Благодаря усилиям Дениса Давыдова для браузера Google Chrome появилось расширение, выводящее текущую температуру в Петрозаводске на панель браузера.
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﻿12 февраля
Внимание! Произведена замена датчика радиации в Петрозаводске. Его показания немного изменились.
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9 декабря
В сотрудничестве с ООО "Нордлинк ИКС" стартовал новый сервис автоинформатора погоды по г.Петрозаводску. Прослушать текущую сводку можно по тел. 599-234.
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17 ноября
23 ноября 2010 года "терме" исполняется 10 лет! Поздравляем всех, кто помогал проекту! Чаепитие по этому поводу состоится в понедельник, 22 ноября (пн.) в 18:30 в здании IT-парка ПетрГУ, комн. 209, 212.
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1 марта
Анатолий Кулешов из г. Тулун (Иркутская обл.) предоставил возможность транслировать данные о температуре из этой самой восточной точки на карте "Термы".
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3 сентября
Благодаря энтузиазму Владимира Михайлова в Чувашии появился ещё один онлайн-датчик температуры — в городе Новочебоксарске.
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19 мая
Новый датчик — город Канаш, Чувашия.
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19 апреля
Комнаты 127, являвшейся базой lab127 на протяжении длительного срока, больше не существует. Теперь это место займет одна из инфраструктурных служб в ПетрГУ.
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10 января
Спустя год вернулся к жизни измеритель в Лоухах!
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16 ноября
Стараниями Владимира Михайлова из Чебоксар установлен датчик на самом юге Чувашии  — в древнем городе Алатыре!
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14 ноября
Еще один южный российский город под присмотром термы — Анапа.
Сайт создан: 23 ноября 2000г.
Последнее обновление: 25 января 2017г.
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Сегежа Петрозаводск