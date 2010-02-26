Вашему вниманию представлена
сеть онлайновых измерителей температуры
воздуха, расположенных в разных
частях Карелии и России. Их текущие показания приведены в таблице.
Информация с датчиков считывается каждые пять минут, автоматически строятся
графики поведения температуры за последние 72 часа, три недели, три месяца
и год по каждому населенному пункту с обновлением раз в полчаса.
6 мая Благодаря усилиям Дениса Давыдова для браузера Google Chrome появилось расширение, выводящее текущую температуру в Петрозаводске на панель браузера.
12 февраля Внимание! Произведена замена датчика радиации в Петрозаводске. Его показания немного изменились.
9 декабря В сотрудничестве с ООО "Нордлинк ИКС" стартовал новый сервис автоинформатора погоды по г.Петрозаводску. Прослушать текущую сводку можно по тел. 599-234.
17 ноября 23 ноября 2010 года "терме" исполняется 10 лет! Поздравляем всех, кто помогал проекту! Чаепитие по этому поводу состоится в понедельник, 22 ноября (пн.) в 18:30 в здании IT-парка ПетрГУ, комн. 209, 212.
1 марта Анатолий Кулешов из г. Тулун (Иркутская обл.) предоставил возможность транслировать данные о температуре из этой самой восточной точки на карте "Термы".
3 сентября Благодаря энтузиазму Владимира Михайлова в Чувашии появился ещё один онлайн-датчик температуры — в городе Новочебоксарске.
19 мая Новый датчик — город Канаш, Чувашия.
19 апреля Комнаты 127, являвшейся базой lab127 на протяжении длительного срока, больше не существует. Теперь это место займет одна из инфраструктурных служб в ПетрГУ.
10 января Спустя год вернулся к жизни измеритель в Лоухах!